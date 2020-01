3F'eres nej spøger stadig: »På et tidspunkt vil du skide storebror et stykke«

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En for årstiden lunken, men insisterende januarvind suser om de halvfærdige bygninger på byggepladsen i Lyngby. De to murersvende Lars Lindgaard og Tobias Zander Haug har gået på pladsen siden september, og iført murerskjorter og termoveste arbejder de på det, der snart skal blive til rækkehuse i et, to og tre planer.​​