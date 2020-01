Elisabeth Svane: Det er helt sikkert Meghans skyld. Det hele

Sagt i ugen

I erindringsbogen ’Samtalememoarer’, hvor forfatteren Suzanne Brøggerer blevet genfortalt af norske Alf van der Hagen, siger hun mange kloge ord. Blandt andet om forskellen på at være ung og at være ældre. Her fra Thomas Bredsdorffs anmeldelse i Politiken:​​​

»Jeg synes, man har pligt til at være kritisk for at forandre verden til det bedre, når man er ung. Men når man bliver gammel, har man efter min mening kun én opgave: at elske alt på Jorden, også selv om der dukker kryb op, hver gang man vender en sten«.​

EU-Kommissionens ’mr. klima’, Frans Timmermans, talte i EU-Parlamentet om den gigaplan, der skal betale for grøn omstilling. Det kommer til at tage livet af de sidste kulminer i Europa:​

»Ja, det er rigtigt, at jeg er barnebarn af en kulminearbejder. Men der er altså ingen fremtid i kul, og tror I egentlig, at vores børn eller børnebørn har en drøm om at komme til at arbejde i en kulmine?«.​

Den tidligere SF’er Özlem Cekic rejser i dag land, rige og verden rundt og opfordrer til dialog. I sin faste klumme i Ekstra Bladet har hun i denne uge helliget hele teksten til Venstres Kristian Jensen, efter at han har fået frataget alle sine poster. Det kender Cekic alt til, og hun opfordrer derfor Jensen til at droppe Christiansborg:​​​

»Som folketingsmedlem opdagede jeg, at de uskrevne regler, der hersker i en religiøs sekt, langt hen ad vejen ligner dem, der gælder på Christiansborg«.​

I partiet Venstre taler de altid stolt om, hvor højt, de har til loftet, og hvor langt der er til døren. Det gjorde Jakob Ellemann-Jensen også i flere medier, da han havde vist Kristian Jensen, at så langt var der heller ikke hen til døren:​​​

»Vi har højt til loftet i Venstre, men når man brager hovedet igennem det, så har det konsekvenser«. ​

Influenceren og den tidligere realitybabe, Fie Laursen har fået løftet sin numse, og det er hun glad for, siger hun i Politiken. Andre er knap så glade for, at hun reklamerer med, hvilke klinikker der løfter bedst. Det er hun til gengæld ligeglad med:​​​

»Vi lever i 2020, og det er, som om at der er så mange mennesker og feminister, der siger, at kvinder, de skal bare elske sig selv, deres krop og gøre, hvad de vil, men alligevel må man ikke gøre helt, som man vil. Man kan jo sagtens elske sin krop, efter at man har fået foretaget en kosmetisk operation«.​

Tysklands kansler, Angela Merkel, har talt med The Financial Times om blandt andet Brexit, og hun er ked af, at Storbritannien nu forlader EU:​​​

»Men hvis vi skal være ærlige over for os selv, har Storbritannien, lige så længe de har været medlemmer, været utilfredse«.​

Hun sagde ikke one is not amused, men begejstret var hun ikke, dronning Elizabeth, da hun i en erklæring gav Harry og Meghan lov til at rømme kongehuset for en tid:​​​

»Min familie og jeg støtter fuldt ud Harry og Meghans ønske om at skabe et nyt liv som en ung familie. Selv om vi ville have foretrukket, at de forblev arbejdende medlemmer af kongefamilien på fuldtid«.

