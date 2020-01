Tidligere forsøg på at fjerne bureaukrati

Administrationskommissionen af 1923, nedsat af regeringen Niels Neergaard (V): »Regeringen har derefter anset det for ønskeligt at iværksætte en samlet undersøgelse af mulighederne for at forenkle statens administration«.

Forvaltningskommissionen af 1946, nedsat af regeringen Knud Kristensen (V): »Regeringen har anset det for ønskeligt, at der foretages en samlet undersøgelse af mulighederne for at forenkle statens forvaltning, og statsministeren har overdraget finansminister Thorkil Kristensen som formand for en til det nævnte formål nedsat kommission at lede dette arbejde«.

Regeringens moderniseringsprogram af 1983, fremlagt af regeringen Poul Schlüter (K): »Hovedformålet med regeringens program for modernisering af den offentlige sektor er at forny og forbedre det offentliges service over for borgere og virksomheder. Det må ske inden for de ressourcemæssige rammer, vi kender i dag«.