Efter svindelsag: Forsvarsminister giver svækket vagthund flere muskler

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Som konsekvens af svindelskandalen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse tager forsvarsminister Trine Bramsen (S) nu et skridt, som går imod en udbredt tendens i staten de senere år: Hun vil styrke i stedet for at svække den interne revision, der som vagthund inde i ministerier og styrelser fører tilsyn med forvaltningen af skattekroner.

»Der er næppe nogen, der kan være i tvivl om min holdning til svindel i forsvaret. Der skal ryddes op. Jeg er i tæt samarbejde med alle Folketingets partier i fuld gang med at tilrettelægge både en ekstern undersøgelse af sagen i Ejendomsstyrelsen og en ekstern undersøgelse på tværs af ministerområdet. I den forbindelse vil Forsvarsministeriets Interne Revision også blive styrket«, siger hun i en skriftlig kommentar til Politiken.

»Det vil være en permanent styrkelse. Det nærmere omfang vil jeg uddybe på et senere tidspunkt«, tilføjer Bramsen.

Der skal ryddes op Trine Bramsen, forsvarsminister (S)

Styrkelsen af Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) sker, efter at vagthunden blev beskåret fra 13 til 8 ansatte i 2016-17.

Advarede forgæves

FIR har i fire rapporter mellem februar 2013 og februar 2018 advaret klart mod de svage kontroller og manglende funktionsadskillelse, hvor en person kunne stå for alle led i en indkøbsproces.

»Forsvarsministeriets Interne Revision er bekendt med, at der i 2017 har været flere sager om muligt svig og bedrag inden for etablissementsområdet. Det er FIR’s vurdering, at årsagen til disse forhold har en direkte relation til manglende funktionsadskillelse og/eller manglende kontroller hermed«, lød det i rapporten fra februar 2018., der også oplistede to gode grunde for ministeriet at skride ind:

»For det første mindskes risikoen for, at en medarbejder falder for fristelsen til at begå bedrageri – og som følge af dette – mindskes risikoen for, at der vil komme negativ presseomtale, som følge af bedragerisager, for det andet mindskes risikoen for fejl, hvis de væsentligste transaktionselementer kontrolleres af en anden«.

Departementet handlede dog ikke effektivt på de bimlende alarmklokker gennem flere år. Og skandalen brød ud – med negativ presseomtale til følge – da Rigsrevisionen i december 2019 kom med en dundrende kritisk beretning om forholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. To medarbejdere er politianmeldt for mistanke om svindel, mens to chefer er afskediget som konsekvens. Sagen følger oven på en anden svindelsag fra 2016, hvor to medarbejdere i Ejendomsstyrelsen nu er tiltalt.

Mere svindel i Skat

Nedskæringen af den interne vagthund i staten er ikke enestående. Justitsministeriet og Skatteministeriet har eksempelvis helt fjernet deres interne revisioner. Skatteministeriets Interne Revision (SIR) advarede i rapporter i 2010 og 2013 om risikoen for det, der siden er blevet en skandale om formodet svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner. Siden er SIR’s bemanding skåret fra 41 medarbejdere til 0 i dag.

I denne uge åbenbarede sig en ny svindelsag i Skattestyrelsen. I en rapport vurderede Rigsrevisionen, at der er en forhøjet risiko for besvigelser på ministeriets område, og det kom frem, at to ansatte i 2015 og 2017 blev politianmeldt for muligt misbrug af skatteydernes penge.

Straks oversendte skatteminister Morten Bødskov (S) en orientering om sagen til Folketingets Skatteudvalg og oplyste om initiativer til at modgå svig: