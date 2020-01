Nu forsvinder mimrekortet – og det bliver dyrt for mange pensionister

Trafikselskaberne fjerner det velkendte pensionistkort. Resultatet bliver betydelige prisstigninger for mange ældre, men også lavere rejseomkostninger for andre.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Trafikselskaberne på Sjælland beskriver det som en harmonisering, når salget af de såkaldte mimrekort standses fra juni.

Kunderne ser ikke så meget en harmonisering som en gedigen prisstigning. Af de 72.000 kunder, der har et pensionistkort kommer omkring 59.000 til at skulle betale mere for deres rejser med bus, tog eller metro. For 28.000 gælder det ifølge Ældresagen, at de får prisstigninger på over 50 procent.

Det er, mener organisationen, »helt urimeligt, at disse pensionister rammes af uforholdsmæssigt høje prisstigninger«.

Nogle får højere priser, andre slipper billigere

DSB, Movia og Metroselskabet er samlet i Din Offentlige Transport (DOT). Og herfra lyder det, at kun hver sjette pensionist har købt sig et mimrekort, der giver dem tre måneders ture med busser og tog til reduceret pris. Dermed er rabatten »ulige fordelt«, fordi den ikke kommer alle pensionister lige meget til gode mener organisationen.

»Pensionister, der bor steder, hvor der ikke er så mange busser og tog, eller som ikke rejser så meget, får ikke glæde af rabatten«, fremhæver trafikselskabernes talsmand, Eskild Thuesen, der er såkaldt ressourcedirektør i DOT.

Vi kan også se, at det for cirka 60.000 pensionister vil blive dyrere at bruge kollektiv transport. I DOT kan vi derfor godt forstå, at de selvfølgelig ikke ser reformen som en gevinst. Eskild Thuesen

»Når vi laver et system, hvor flere kan få glæde af rabatten, er det klart, at nogle vil få mindre rabat fremover. Vores beregninger viser, at med den nye rabat vil godt 150.000 pensionister kunne rejse billigere med den kollektive transport, end de gør i dag. Så for dem er reformen en stor fordel«, tilføjer han.

»Vi kan også se, at det for cirka 60.000 pensionister vil blive dyrere at bruge kollektiv transport. I DOT kan vi derfor godt forstå, at de selvfølgelig ikke ser reformen som en gevinst«, hedder det i en udtalelse fra Thuesen.

Ældresagen beder minister om hjælp

I stedet kan pensionister få rabat, når de får et rejsekort med lavere pensionistpriser. De undgår samtidig den spærretid, der har været på mimrekortene, der ikke tillod rejser i myldretiderne.

Det er ikke en god idé, advarer Ældresagen: »I Ældre Sagen ved vi, at mange pensionister er rigtig glade for at have et kort, hvor de ikke skal huske at tjekke ud og ind. Og hvor de har tryghed for at kende deres transportudgifter«.

De har nu bedt transportminister Benny Engelbrecht (S) om at udskyde afskaffelsen af mimrekortet i et halvt års tid, så der kan findes en alternativ og bedre løsning for de ældre brugere af den kollektive transport. Og at det vel at mærke kan ske i samarbejde med organisationerne: Ifølge Ældresagen blev organisationen end ikke orienteret, førend trafikselskaberne meddelte, at nu røg mimrekortet.

Utilfredshed luftes på nettet

Beslutningen har mødt hård kritik på de sociale medier: »Syntes det er så dårligt, at man ikke får råd til at foretage sig noget, man bliver afskåret for sine aktiviteter, besøge venner og bekendte«, skriver en bruger på Facebook.

»Du skal have tak for dine synspunkter. Ændringerne er kommet for at blive, og derfor er det pr. 1. juni ikke længere muligt at købe Pensionistkort. Selv om mange pensionister har været glade for Pensionistkortet, er der endnu flere af de berettigede pensionister, der ikke har benyttet sig af Pensionistkortet, og derved er gået glip af rabatterne. Beklager naturligvis de gener, som du må få i forbindelse med disse ændringer«, svarer DOT.

Jeg har stadig bil og har heldigvis ikke afskaffet den endnu. Jeg kan se det nu bliver billigere at bruge den igen. Trafikkunde.

Andre hæfter sig ved de betydelige prisstigninger, de som brugere kommer til at få. »Jeg er rigtig trist over beslutningen, som mange pensionister har så meget glæde af, og som forøger livskvaliteten væsentligt«.

Men for nogle ligger alternativet jo lige for, når incitamentet til at bruge den kollektive trafik fjernes: »Jeg har stadig bil og har heldigvis ikke afskaffet den endnu. Jeg kan se det nu bliver billigere at bruge den igen. Det er vist ikke den vej, politikerne ønsker vi bevæger os«.