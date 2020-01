Vestjysk mand er fængslet i sag om vold mod lille barn

Automatisk oplæsning Beta

En mand fra Varde-egnen er søndag formiddag blevet anholdt af politiet, der sigter ham for grov vold mod et barn på to år.

Ud på eftermiddagen blev han så fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg, hvor en anklager bad dommeren varetægtsfængsle den anholdte.

Her erkendte manden, der er 39 år gammel, at han har udøvet vold mod barnet, men han forklarede i retten, at han ikke havde til hensigt at skade det.

Dommeren afgjorde efterfølgende, at manden skal sidde varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. Det præciserer i opslaget på det sociale medie ikke, hvorvidt manden erkendte grov vold eller vold.

Politiets mistanke mod manden gælder overtrædelse af den paragraf i straffeloven, som drejer sig om vold af farlig eller brutal karakter.

Manden kærer ikke kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet.

