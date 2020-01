Satellitdata kan give millionbesparelser i vandforsyning og kloakering

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Lemvig Vand og Spildevand var klar til at bruge 3,2 millioner kroner på at udskifte en hovedvandledning, der løber gennem Harboøre på den jyske vestkyst. Men en nærmere kortlægning af sætninger i den lokale undergrund afslørede, at vandledningen som sådan ikke fejlede noget. Det var sætningerne, der var årsag til to brud på vandledningen, så man kunne nøjes med at reparere dem. Regningen endte på under 10.000 kroner.