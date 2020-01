Hospitals--direktør har ikke oplevet noget lignende i 35 år: Kan ikke forklare infektion af hoftepatienter En læges hudsygdom menes at have inficeret et stort antal hoftepatienter. Direktør kan ikke forklare hvordan.

En kirurgs hudsygdom kan have medført infektioner hos 44 patienter, der var indlagt til en hofteoperation på Odense Universitetshospital (OUH).

Mandag annoncerede OUH, at den pågældende læge er blevet flyttet til et andet arbejde efter en gennemgang af en række journaler for patienter, der har fået nye hofteled.

Under gennemgangen fandt man et øget antal infektioner, der har ført til genindlæggelser og nye operationer.

Hvordan patienterne er blevet smittet er stadig en gåde for personalet på OUH.

Det forklarer direktør på OUH Kim Brixen.

Hvordan kan det overhovedet ske, at en læges hudsygdom inficerer patienter under en operation?

»Det spørger vi også os selv om. Vi fik øje på det som en statistisk uregelmæssighed, hvor vi kunne se en højere infektionsforekomst hos de patienter, der er opereret af den pågældende læge end ellers«.

»Den eneste forklaring, vi kan finde, er, at han har en hudsygdom, som er delvist udløst af allergi, som gør, at der er en øget risiko forbundet til ham. Det er vores bedste gæt«.

Hvilken hudsygdom er der tale om?

»Jeg kan ikke sige andet, end at det er en kronisk sygdom, som er allergisk betinget.

Hvad har I gjort for at sikre, at lægens hudsygdom ikke blev et problem under operation?

»For alle hofteoperationer gælder det, at de foregår på stuer, hvor luftudskiftningen er stor, og hvor det er indrettet således, at luften flyder væk fra patienten. I øvrigt bruger kirurgerne særlige handsker, særlige kitler, særlige mundbind og hatte, så det er ekstra sikkert.

»Jeg tror, at alle har tænkt, at med alle de værnemidler, var det sikkert at operere - selv med en hudsygdom, men det er jo det, der nu er rejst tvivl om.

Men der må vel have været berøring. Eller hvordan vil en patient ellers kunne blive inficeret?

»Jeg kan ikke forklare det nærmere. Det er jo en af de ting, vi må undersøge længere hen ad vejen, og som jeg er sikker på, at Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen vil interesse sig for.

Er I - efter I er blevet opmærksomme på denne sag - blevet opmærksomme på eventuelle fortilfælde?

»Jeg er ikke bekendt med fortilfælde. Jeg har været læge i 35 år, og jeg kan ikke mindes, at jeg har hørt en tilsvarende historie, og jeg ved, at alle på afdelingen har samme opfattelse.

»Det er en usædvanlig historie, og det statistiske mønster er så stærkt, at vi er ret sikre på, at det er lægen, der er anledningen til det her (infektionerne, red.)

Seks er døde efter at være opereret af denne læge - hvor stor er sandsynligheden for, at der er en sammenhæng?

»Jeg kan ikke afvise, at der er en sammenhæng i nogle af tilfældene. Men jeg tror, at det langtfra er i alle.

ritzau