Nets fyrer 565 ansatte i Danmark og udlandet

Betalingsvirksomheden Nets, der blandt andet står bag dankortet, skærer kraftigt ned i medarbejderstaben.

Det oplyser Nets til mediet Finanswatch.

115 medarbejdere i Danmark mister jobbet, og det samme gør yderligere 450 ansatte i 12 andre lande. Det svarer til godt hver ottende af de over 4.000 ansatte i koncernen.

Årsagen til fyringsrunden skyldes, at Nets de seneste år har været på opkøbstogt i udlandet og derfor har for mange medarbejdere, der arbejder med de samme ting.

»Det er klart, at det er altid en svær proces at skulle igennem, for det er dygtige medarbejdere, vi har med at gøre. Men vi har indledt forhandlinger med fagforeningerne i de forskelige lande for at sikre den bedst mulige proces og hjælpe folk godt videre«, siger Klaus Pedersen, finansdirektør i Nets, til Finanswatch.

Nets var tidligere ejet af de danske banker, men er i dag ejet af en amerikansk kapitalfond.

Virksomheden har de seneste år været kritiseret for at give sine chefer et alt for lukrativt aktieoptionsprogram, der kan sende flere milliarder kroner ned i lommerne på dem.

Blandt andre socialdemokraten Henrik Sass Larsen kritiserede Nets-ledelsen for at være politisk tonedøve i et interview med Børsen.

Kritikken fik sidste år Nets til også at lave et optionsprogram for medarbejderne.