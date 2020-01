Skatte-topchef erkender: Lov mod sort arbejde er brudt på min sommerhusgrund

Automatisk oplæsning Beta

Der er - stik imod loven mod sort arbejde - ikke opstillet noget skilt på departementschef i Skatteministeriet, Jens Brøchners, grund, som viser, hvem der arbejder på sommerhuset nær den herlige badestrand.

Det kunne Ekstra Bladet konstatere, da avisen besøgte byggepladsen midt i arbejdet med at bygge en større terrasse og et anneks.

Jens Brøchner erkender brøden om det manglende skilt, efter at Ekstra Bladet har afsløret lyssky forhold ved byggeriet, som får fagforeningen 3F til at slå alarm. For at bekæmpe sort arbejde er det ellers et krav - ifølge Skat - at byggepladser på privat grund skal have et skilt, hvor det ’tydeligt fremgår, hvilke virksomheder, der arbejder på pladsen’.

Det gælder både danske og udenlandske virksomheder, som skal registreres med navn samt cvr- eller RUT-nummer.Skilte-reglen stammer fra en lovpakke mod sort arbejde, som blev vedtaget, mens Jens Brøchner har været departementschef.

Jens Brøchner, studsede du ikke over, at der ikke var skilt på byggegrunden?

»Det gjorde jeg ikke. Og det er en klokkeklar fejl. Det er en fejl. Det skulle jeg have været opmærksom på. Det er entreprenørens ansvar, at det bliver stillet op. Det skænkede jeg ikke en tanke«.

Så det er et brud på reglerne?

»Det er entreprenøren, der ikke lever op til de regler om at sætte et skilt op«.

Lovpakken mod sort arbejde med skiltekravet blev vedtaget i din tid som departementschef. Du har jo en viden om, at det skal være der...

»Jeg er fuldstændig enig i, at det skilt skulle være der. Det er virksomhedens ansvar. Det er en fejl«

Det er vel også dit ansvar, at den virksomhed du hyrer, lever op til de regler, du selv er med til at administrere?

»Det er jeg fuldstændig enig i. Igen: Jeg føler, jeg har forsøgt at overholde de regler, der er«, siger departementschefen.

Manglende skilt kan udløse en bøde

Skiltet med firmanavn er til for en ’øget opdagelsesrisiko’ i forhold til sort arbejde, og er skiltet ikke sat op kan det medføre en bøde.

Lovpakken førte til en større kampagne fra Skat mod sort arbejde i efteråret 2012.

Jens Brøchner er 'superærgerlig' over sagen og udtaler til Ekstra Bladet, at han har lavet kontrakt med et firma med navnet VK-Byg. Departementschefen kan dog ikke leve med usikkerheden omkring byggeriet i hans sommerhus.

»For ikke at løbe ind i en situation i forhold til noget som helst har jeg opsagt kontrakten øjeblikkeligt«, siger han til Ekstra Bladet.

3F har nu anmeldt sagen ved departementschefens sommerhus til Arbejdstilsynet.

En førstegangsovertrædelse af skiltereglen kan give en bøde på omkring 5000 kr. til entreprenøren. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra VK-Byg.