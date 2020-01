Holocaustoverlever var tavs i 62 år, men så begyndte han at fortælle

Snart er de sidste øjenvidner til nazisternes jødeforfølgelser væk. Et problem, mener statsministeren og to overlevere, hun i dag besøger i Israel.

Mens Vestens opmærksomhed 20. august var rettet mod Mette Frederiksen, der netop havde kaldt præsident Donald Trumps tanker om at lade USA købe Grønland for absurde, valgte den tyske kansler, Angela Merkel, at bringe et helt andet stort tema på banen over en frokost.​​