3F-konsulent om sommerhus-sag: Når man står i spidsen for Skat, skal man sørge for, at tingene er i orden

Departementschef i Skatteministeriet Jens Brøchner erkender, at regler for sort arbejde er brudt i forbindelse med renovering af hans sommerhus.

Topchefen i Skatteministeriet, departementschef Jens Brøchner, er »superærgerlig« over, at loven mod sort arbejde ikke er blevet overholdt i forbindelse med renoveringen af hans sommerhus i Rørvig.

Sagen er onsdag blevet afdækket i Ekstra Bladet.

Men Jens Brøchner burde have tænkt sig bedre om, ikke mindst fordi han sidder, hvor han gør, lyder det fra konsulent i 3F’s byggegruppe Keld Jensen, der tirsdag i sidste uge besøgte byggepladsen i Nordvestsjælland.

»Jeg synes, at vi som samfundsborgere alle har en pligt til at vide, hvem der udfører arbejdet på vores byggerier. Og når man så sidder, hvor Jens Brøchner sidder, i toppen af Skat, der har til opgave at håndhæve de her ting, så har man altså en endnu større moralsk forpligtelse til at sørge for, at tingene er i orden«, siger Keld Jensen til Politiken.

Det var en anonym borger, der tirsdag 14. januar tippede 3F om, at reglerne ikke blev overholdt i forbindelse med renoveringen af Jens Brøchners sommerhus, der skal have tilføjet et anneks og en terrasse.

Senere samme dag kørte 3F op for at tjekke sagen, og her var Keld Jensen med.

Ved sommerhuset mødte han blandt andet to litauiske håndværkere, som fortalte, at de arbejdede for et litauisk firma ved navn UAB Lauvista og ikke det danskindregistrerede firma VK-Byg, som Jens Brøchner ellers siger, at han har hyret til at renovere sommerhuset for en pris på 172.500 kroner alene for annekset.

Håndværkerne fortalte også, at de overnattede i sommerhuset, at de ikke havde nogen ansættelseskontrakt, og at de blev aflønnet kontant med »money in the hand«.

»Det er selvfølgelig klart, at vi så bliver mistænksomme. Er det et forsøg på at omgå reglerne og undgå at betale skat, eller hvad er der tale om her?«, siger Keld Jensen.

Firma meldt til Arbejdstilsynet

Han forklarer, at 3F efterfølgende kunne konstatere, at det litauiske firma UAB Lauvista siden 2011 har været underlagt en sympatikonflikt, fordi det ikke har tegnet overenskomst for sine ansatte.

Det betyder, at håndværkere og andre faggrupper, som er organiseret i Fagbevægelsens Hovedorganisation FH, kan nægte at udføre arbejde for en virksomhed, der ikke vil tegne overenskomst.

Firmet er heller ikke registreret i det såkaldte RUT-register (Registrering af Udenlandske Tjenesteydere), sådan som man ellers skal, når udenlandske firmaer udfører midlertidigt arbejde i Danmark.

For at bekæmpe sort arbejde skal der derfor også være et skilt på byggepladsen, der fortæller, hvilke firmaer, der står for arbejdet på pladsen. Det var der heller ikke ved sommerhuset.

»Derfor har vi også meldt firmaet til Arbejdstilsynet for brud på RUT-registret, mens sagen om eventuelle sorte penge hører ind under Skat«, siger Keld Jensen.

En manglende anmeldelse til RUT-registret kan ifølge Erhvervsstyrelsen medføre en bødestraf på op til 10.000 kroner.

Jens Brøchner har over for Ekstra Bladet forklaret, at han ikke kender til det litauiske selskab, og at han har indgået en kontrakt med firmaet VK-Byg, som har adresse få hundrede meter fra hans egen bolig i Gentofte.

Men ifølge 3F og Ekstra Bladet er der tætte bånd mellem netop VK-Byg og UAB Lauvista.

VK-Byg’s direktør Virginijus Kicas har således tidligere haft adresse samme sted i Litauen som UAB Lauvista.

Da 3F sidste tirsdag var på byggepladsen talte de også med en chauffør, som kørte i en bil, som der stod VK-Byg på, selv om chaufføren sagde, at han arbejdede for UAB Lauvista.

»Litauere må selvfølgelig gerne arbejde her. De er velkomne. Men der skal være tale om ordnede forhold«, siger Keld Jensen, der undrer sig over, at departementschefen ikke har spurgt mere ind til, hvem håndværkerne reelt arbejdede for, da han mødte dem i sommerhuset.

Jens Brøchner har til Ekstra Bladet forklaret, at han nu har opsagt kontrakten med VK-Byg og sat en advokat på sagen »for ikke at løbe ind i en situation i forhold til noget som helst«.

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra VK-Byg.