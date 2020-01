Sag mod tidligere chef for Bagmandspolitiet er droppet

Automatisk oplæsning Beta

Statsadvokaten for København opgiver sagen om brud på tavshedspligt mod tidligere chef for Bagmandspolitiet Morten Niels Jakobsen.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Morten Niels Jakobsen har siden 4. september sidste år været fritaget for tjeneste, mens Københavns Politi har undersøgt, om han har brudt sin tavshedspligt ved at have drøftet en konkret sag med en bekendt.

»Den mistanke, der var rettet mod Morten Niels Jakobsen, er nu blevet undersøgt til bunds af Københavns Politi. Statsadvokaten for København har besluttet at slutte sagen, hvilket jeg er enig«, udtaler Rigsadvokat Jan Reckendorff.

Skulle have drøftet sag med bekendt

Morten Niels Jakobsen vil ikke vende tilbage til Bagmandspolitiet, men vil fortsætte som statsadvokat hos Rigsadvokaten.

»Jeg er naturligvis glad for, at denne sag nu har fundet sin afslutning, og at det er fastslået, at jeg ikke har overtrådt min tavshedspligt«, udtaler han i pressemeddelelsen.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om Morten Niels Jakobsen selv har ønsket at flytte fra stillingen som chef for Bagmandspolitiet, eller om han er blevet fjernet.

Da der er tale om en personalesag, har Jan Reckendorff ikke yderligere kommentarer, lyder det i pressemeddelelsen.

Det har i flere medier været afdækket, at det er sagen om formodet hvidvask i Danske Banks estiske filial, som Morten Niels Jakobsen skulle have drøftet med en bekendt.

Sagen om hvidvask har Søik efterforsket siden august 2018.

Det er dog ikke blevet bekræftet, at det er den specifikke sag, som var årsag til Morten Niels Jakobsens hjemsendelse.

