Hun skulle have været en dreng: Forældre er skyldige i drab på deres nyfødte pige Retten i Glostrup har torsdag fundet et forældrepar skyldige i drab på spædbarn.

Et forældrepar er torsdag kendt skyldige i drab på deres nyfødte pige. Barnet var uønsket, og forældrene udsatte det for vold på hospitalet.

Det er et enigt nævningeting ved Retten i Glostrup, som har afsagt kendelsen om forældrenes skyld. Senere torsdag vil retten udmåle en straf.

Der er tale om en 33-årig mand og en 24-årig kvinde. Begge har irakisk baggrund. Kun manden taler dansk, mens kvinden under sagen har været hjulpet af en arabisk tolk.

Under sagen er det kommet frem, at forældrene ikke ønskede at få barnet, og at de havde forsøgt at fremprovokere en abort. Efter fødslen blev barnet udsat for vold, mens det var indlagt på først Herlev Hospital og siden Rigshospitalet.

Den dømte kvinde har ved et tidligere retsmøde forklaret, at manden ikke ønskede en pige, da han i forvejen havde to.

