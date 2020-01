Eksperter modsiger Rigsrevisionen: Det er ikke o.k. at lade Skat betale millionbøde for bagmænd i udbyttesagen

Rigsrevisionen mener at Skattestyrelsen havde lov til at beslutte at give afkald på at kræve hele det svindlede beløb på 4,1 milliarder kroner af bagmændene, mod til gengæld at få 1,6 milliarder kroner ud af dem. Argumentet er en bestemmelse i Budgetvejledningen som siger, at hvis der er plads til det i budgettet, må en myndighed godt betale en bøde, som den er blevet idømt ved en domstol.

»Det antages at (punktet i Budgetvejledningen) også dækker over sager til gunst for staten«, skriver Rigsrevisionen.

I notatet henviser Rigsrevisionen også til en generel bestemmelse om »skyldige økonomiske hensyn«, hvor det efter Rigsrevisionens opfattelse »gælder om at sikre sig det bedst mulige økonomiske resultat«.

»Det er en showstopper«

Professor Sten Bønsing mener, at Rigsrevisionen stopper på halvvejen i sin argumentation for, at forliget er lovligt:

»Det er nærmest oplagt, at selvfølgelig er der hjemmel til at indgå et forlig til at få penge i kassen. Men det ændrer ikke på hele hovedpointen, nemlig om det kan indgå, at man betaler modpartens bøde. Det gør den hjemmel ikke fra eller til for. Det er bare galt efter min opfattelse.

»Diskussionen skal stadig være begrundet i, at det skal være sagligt. Der er det min påstand, at det kan man ikke sige om en aftale, hvor man betaler en privat parts bøde. Man kan ikke – uanset, hvor man henter hjemmel – betale andres bøder.«.

Sten Bønsing henviser ikke til en bestemt paragraf, men siger, at det strider mod fundamentale principper i forvaltningsretten, som kort sagt handler om, at forvaltningsmyndigheder er bundet af, at deres handlinger og aftaler skal være sagligt begrundede.

Men betalingen af bøden, det element som du kalder ulovligt, er en forudsætning for forliget?