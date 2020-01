Lastbil vælter ned over bil: 100 grise løber rundt på vej

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En dyretransport med omkring 100 grise er fredag morgen væltet ned over en personbil ved Munke Bjergby nord for Sorø.

Det oplyser vagtchef Lars Denholt ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Vi får en anmeldelse om, at en grisetransport er væltet ned over en bil, og at en er fastklemt i bilen. Både vi, brandvæsen og Falck sender indsatsledere afsted«.

»Vi har kontakt til føreren af personbilen, men vi kan ikke få ham ud af bilen, så vi har noget specialtransport på vej nu, så vi kan få frigjort anhængeren og få ham ud«, siger vagtchefen.

Han oplyser, at selv om der endnu ikke er kendskab til, hvilke skader den mandlige fører af personbilen har, er redningspersonalet 'ikke meget bekymret for hans tilstand'.

Ulykken er sket kort efter klokken 7.00 på Munke Bjergbyvej, og vejen er derfor spærret i begge retninger mellem Tersløsevej og Kalundborgvej.

Oprydningen ventes at tage en del tid, oplyser vagtchef Lars Denholt.

»Jeg forventer, at det her kan tage det meste af dagen. Vi skal have lokaliseret alle grise, før vi kan åbne igen. Vi skal have undersøgt og vurderet dem alle og eventuelt aflivet nogle, hvis de har skader, som gør, at de ikke kan bruges mere«, siger vagtchefen.

100 grise render rundt i området

Han oplyser, at omkring 100 grise var i lastbilen, og at de render rundt i hele området. Flere dyrlæger er blevet tilkaldt for at hjælpe med at vurdere grisene.

Omkring klokken 8.30 er det endnu uvist, hvordan ulykken kunne ske, fortæller Lars Denholt.

»Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Vi har snakket med føreren af grisetransporten, og han er dybt chokeret over det, der er sket, og er ikke i stand til at blive afhørt«.

»Af selv samme grund har vi ikke fået afhørt føreren af personbilen«, siger han.

Vagtchefen oplyser, at ulykken er sket på en lige vej efter krydset Munke Bjergbyvej og Tersløsevej i sydgående retning.

En del personer arbejder ved ulykkesstedet. Eksempelvis har Beredskabsstyrelsen Sjælland sendt 16 brandfolk, en drone og en såkaldt pionervogn til stedet. Det oplyser Lars Høg Schou, der er operativ chef i Beredskabsstyrelsen, på Twitter.

En pionervogn kan blandt andet bruges til frigørelse og afstivning.

ritzau