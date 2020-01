Historisk dom i Københavns Byret: Banden Loyal to Familia bliver forbudt

Københavns Byret forbyder banden Loyal To Familia.

Fredagens dom er den første af sin slags nogensinde.

I efteråret 2018 blev Loyal to Familia forbudt midlertidigt, efter at Rigsadvokaten bestemte, at der skulle lægges sag an mod banden med henblik på at ulovliggøre den.

Det skete i forlængelse af en stribe skyderier i København og flere forstæder.

»Det er en historisk dom i kampen mod organiseret kriminalitet. Vi har i dag fået byrettens ord for, at LTF er en grundlovsstridig forening, der bruger vold og andre strafbare midler til at opnå kriminelle formål, og det er vi meget tilfredse med«, siger chefanklager ved Københavns Politi, Ida Sørensen, i en pressemeddelelse.

Den såkaldte foreningsfrihed er central i grundloven, men organisationer kan forbydes, hvis de virker ved vold.

