Politiet: Rockere og bander holder lavere profil efter sag mod LTF

Forbuddet mod banden Loyal To Familia har ikke kun haft betydning for de mænd, der har været en del af miljøet. Også personer i rockergrupper og i andre bander har ændret adfærd.

Den udvikling mener politiet at have set i den senere tid, oplyser vicepolitiinspektør Søren Enevoldsen i Rigspolitiet.

»Forbuddet har helt sikkert haft en præventiv virkning«, siger han.

Virkningen drejer sig dels om muligheden for at samles tydeligt i gadebilledet og på den måde at manifestere sig. Og dels om omfanget af faktiske kriminelle handlinger.

Politiet nedlagde et foreløbigt forbud mod Loyal To Familia i september 2018. Fredag fastslog Københavns Byret, at indgrebet var lovligt. Og samtidig blev grupperingen opløst i medfør af Grundloven.

»Det har haft en afledet effekt på rockergrupper og bandegrupperinger. Forbuddet har gjort noget, kan vi se, siger Søren Enevoldsen.

I øvrigt er det samlede antal personer, som politiet registrerer som enten medlemmer af eller tilknyttet til rockergrupper og bander, for nedadgående.

Aktuelt er i øvrigt 372 af de registrerede medlemmer for tiden enten varetægtsfængslet eller i færd med at afsone en dom.

