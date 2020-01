Forsvaret ramt af lønkaos grundet nyt it-system Nyt it-system til 100 millioner kroner er skyld i, at overarbejdstimer forsvinder og nattillæg mangler.

Der hersker et lønkaos i Forsvaret på grund af et nyt it-system, der skaber problemer, så overarbejdstimer forsvinder, og tillæg for natarbejde og øvelser ikke opgøres.

Det er virkeligheden for Forsvarets cirka 24.000 ansatte, skriver DR Nyheder, der har talt med tre fagforeninger, som repræsenterer soldater og civile i alle grene af Forsvaret.

»Det er et kæmpe problem, at vores medlemmer ikke kan stole på deres lønseddel og ikke får udbetalt deres tillæg og variable ydelser. Mange planlægger deres økonomi efter det«, siger Jesper Korsgaard Hansen, formand for Centralforeningen for Stampersonel.

Det er det største af de militære fagforbund. Oplevelsen er den samme hos HKKF - soldaternes fagforening.

»Vores medlemmer har de sidste mange måneder ikke haft en kinamands chance for at holde styr på deres tilgodehavende hos arbejdsgiveren«, siger næstformand Kurt Tolstrup Brantner til DR Nyheder.

Er snart løst

Problemerne skyldes Forsvarsministeriets it-projekt fra 2014 kaldet 'Projekt Tidsstyring'.

Projektet har siden starten været ramt af forsinkelser og problemer.

I 2018 godkendte Finansudvalget en forhøjelse af udgiften fra 54 til 103 millioner kroner.

Systemet skal ellers gøre det lettere at styre arbejdstid, overarbejde og hvis man har vagt om natten eller er på tilkaldevagt.

Fagforbundene opfordrer til, at alle fysisk noterer deres daglige tjenestetid og type i en lommebog.

Direktøren for Forsvarsministeriets Personalestyrelse forventer, at problemerne bør være løst i midten af februar måned.

»Jeg forstår til fulde - og beklager - den frustration, som medarbejderne oplever. Vi arbejder på at rette fejlene så hurtigt som muligt«, siger Laila Reenberg.

Hun lover samtidig, at alle medarbejdere med penge til gode, vil få dem udbetalt efterfølgende.

Hun oplyser, at man før jul konstaterede fejl i 650 lønudbetalinger.

