Dansk overlæge maner til virusro: Ingen smittespredning i andre lande end Kina Statens Serum Institut ændrer ikke på risikovurdering af kinesisk coronavirus, selv om det har nået Frankrig.

De første europæiske tilfælde af coronavirus blev fredag konstateret i Frankrig, men det ændrer ikke på Statens Serum Instituts risikovurdering.

Det fortæller overlæge og afdelingschef Tyra Grove Krause.

»Selv om man ser enkelte importerede tilfælde, så er der stadig ikke tegn på smittespredning i andre lande«.

»Vi ved, at det kan smitte inden for familier i tæt kontakt, men det betyder ikke, at der er smittespredning i samfundet«, forklarer hun.

Smitten af coronavirusset var i begyndelsen centreret omkring byen Wuhan i det centrale Kina, men siden har det spredt sig til flere lande som Thailand, Vietnam, Singapore, Japan, Sydkorea, Taiwan, Nepal, USA, Australien og Frankrig.

Minimum 1.200 personer har fået lungebetændelse forårsaget af virusset, og over 40 mennesker har mistet livet.

»Der er ikke tegn på nye tilfælde i de lande, der har modtaget rejserelaterede tilfælde. Alle lande, der har modtaget patienter, som er smittet i Wuhan, laver kontaktopsporing, hvilket betyder, at man følger, om alle tætte kontakter til tilfældet får symptomer.

»Men der er endnu ikke rapporter om, at der er set nye tilfælde«, forklarer Tyra Grove Krause.

Læge er død

Tidligt lørdag morgen dansk tid oplyste Kinas stats-tv på Twitter, at en 62-årig kinesisk læge har mistet livet som følge af virusset.

»Der er set tilfælde blandt sundhedspersoner, og det er typisk, hvis der er brud på hygiejniske retningslinjer, fordi man ikke har mistænkt coronavirus, da man behandlede patienten«.

»At en sundhedsperson er død er selvfølgelig sørgeligt, men det ændrer ikke på, hvad vi ved om virusset«, lyder det.

Virusset forekommer i pattedyr og fugle, ligesom det var tilfældet med typerne sars og mers, der dukkede op i Kina i henholdsvis 2002 og 2012.

Sars kom fra desmerkatte, som sandsynligvis blev smittet via flagermus, mens mers findes blandt dromedarer.

Denne slags virus kan hoppe over på mennesker, og derfor opstår det ofte steder, hvor mennesker lever tæt på eller med dyr, forklarer Tyra Grove Krause.

»Den nye coronovirus er fundet på et fiske- og dyremarked i Wuhan. Dyrene kan sagtens udskille virus gennem for eksempel luftveje og tarmsystemer uden selv at være syge«, siger hun.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er det for tidligt at klassificere udbruddet af coronavirus som en international sundhedskrise.

WHO har dog sendt direktiver til hospitaler over hele verden for at beskytte mod virusset.

ritzau