Plakatkrig: Smørlandet gik i flæsket på den sønderskudte ørn

Det var en festdag for de dansksindede sønderjyder for 100 siden, da den første af to afstemninger om den sønderjyske landsdels tilknytning til enten Tyskland eller Danmark 10. februar fandt sted. Der skulle stemmes en bloc om Nordslesvig, og alt tydede på, at afstemningen ville falde ud til Danmarks og de dansksindedes fordel. 75 pct. stemte da også for et dansk tilhørsforhold, og Sønderjylland blev dermed genforenet med Danmark. Anderledes gik det ved afstemningen om Mellemslesvig 14. marts, hvor 80 pct. stemte for et tysk tilhørsforhold.