Årsag til brand på Vega kan først afklares i dagslys Brandfolk bekæmpede onsdag aften en brand på spillestedet Vega i København. Årsagen til branden kendes ikke.

Der udbrød onsdag aften brand på spillestedet Vega - i salen Lille Vega - på Vesterbro i København.

Ingen personer kom til skade.

Det oplyser Københavns Politi.

Spillestedet har adresse på Enghavevej. På grund af branden afspærrede politiet Enghavevej mellem Istedgade og Matthæusgade, så brandvæsnet kunne arbejde på stedet.

Klokken 21 onsdag aften fortalte vagtchef Henrik Brix, at ilden var under kontrol, og at brandvæsnet var i gang med efterslukning.

Tidligt torsdag morgen fortæller vagtchef Leif Hansen, at det hele er slukket.

Hvor store skader branden har forvoldt, er der endnu ikke overblik over.

»Man skal først ind og undersøge stedet i dagslys, før man kan sige noget om årsagen, siger Leif Hansen kort før klokken fem torsdag morgen.

Branden begyndte på anden sal og bredte sig til tredje sal.

Hos Hovedstadens Beredskab oplyste operationschef Brian Eriksson onsdag aften, at ingen koncertgæster var til stede, da branden brød ud.

»Der var kun personale til stede.

»Vi kunne konstatere, at der var ild i en lampe og noget presenning på scenen, da vores folk kom frem. Og det har givet en del røgudvikling, fortalte operationschefen.

Efter at branden brød ud, blev nabobygningerne evakueret.

Onsdag aften skulle punkbandet Hatari efter planen have spillet i Lille Vega, men på grund af branden blev koncerten aflyst.

»Vi har desværre haft en mindre brand i Lille Vega her for kort tid siden. Der er ikke sket alvorlige skader, men på politiets opfordring er vi desværre nødt til at aflyse aftenens koncert, skrev Vega på sin hjemmeside først på aftenen.

Bygningen, som huser Lille Vega og Vegas øvrige koncertsale, er fredet. Den er tegnet af den danske arkitekt Vilhelm Lauritzen, som derudover blandt andet har tegnet Radiohuset, der er DR's tidligere hovedkvarter.

Politi og brandvæsen modtog anmeldelsen om branden på Vega klokken 18.15.

ritzau