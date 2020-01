Pædagogernes fagforening: Udsatte spædbørn skal væk hjemmefra og i vuggestue

Bupl lancerer børneudspil i forbindelse med børnetopmøde. Et forslag går på helt tidlig vuggestuestart. Forsker bakker forslag op: »Men så skal der være flere voksne til at tage sig af børnene«.

Helt små børn i 6-måneders alderen skal visiteres til vuggestue i stedet for at være hjemme med deres mor eller far i de tilfælde, hvor forældrene ikke formår at sikre, at børnene udvikles og trives.