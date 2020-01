Krigsveteran spillede to millioner op: Unibet vinder principiel sag om erstatning til ludoman Højesteret omstøder afgørelse fra Vestre Landsret og frifinder Unibet i sag om erstatning.

Unibet frifindes i principiel sag i Højesteret, som betyder, at firmaet ikke skal betale millionerstatning til spilleafhængig krigsveteran.

Det oplyser Højesteret på sin hjemmeside.

Manden havde lagt sag an mod spiludbyderen, efter at han i 2012 og 2013 tabte to millioner kroner på spil hos Unibet.

Pengene havde han fra en erstatning for en psykisk arbejdsskade, som han fik efter at have været udsendt som soldat i Bosnien.

Ifølge krigsveteranen påpegede han flere gange over for Unibet, at han spillede af desperation og ikke af lyst.

Selv om han gjorde opmærksom på sin spilleafhængighed, tilbød Unibet alligevel bonusordninger, så han kunne fortsætte med at spille.

Landsretten kom frem til et andet resultat. Her besluttede landsretten, at Unibet skulle betale manden 1,2 millioner kroner i erstatning.

ritzau