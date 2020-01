Januar kan blive den varmeste i 150 år

Automatisk oplæsning Beta

Når kalenderbladet natten til lørdag skifter fra januar til februar, vil en ny vejrrekord med stor sandsynlighed være en realitet:

Januar 2020 tegner til at blive den varmeste januarmåned i 150 år, når man ser på den gennemsnitlige temperatur for de 31 døgn.

Det forudsiger klimatolog Mikael Scharling, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Den tidligere rekord fra 2007 var 5 grader. Nu ser det ud til, at vi for januar 2020 lander på en gennemsnitstemperatur på 5,4 eller 5,5 grader.

»Det er ret usædvanligt, at man slår en tidligere rekord med op mod en halv grad«, siger klimatologen.

Det danske klima er gradvist blevet varmere, siden registreringerne begyndte tilbage i 1873.

Det kan man forvisse sig om, hvis man kigger på de såkaldte klimanormaler, der er et gennemsnit af temperaturen over en 30-årig periode.

Frysepunktet var normalen

Hvis man ser på januar måned i årene 1961 til 1990, så lå temperaturen i gennemsnit på 0,0 grader.

Det steg fra 1991 til 2020 til i gennemsnit 1,6 grader.

Men januar er ikke bare blevet varmere. Måneden er også blevet vådere.

I slutningen af 1800-tallet faldt der i gennemsnit 41 millimeter. Fra 1991 til 2020 var gennemsnittet 65 millimeter.

»Vi kan konkludere, at den nye klimanormal tydeligt viser, at januar er blevet både vådere og varmere«.

»Så klimaændringer er noget, der sker her og nu. Man skal ikke vente 50 eller 100 år for at se det ske«, siger Mikael Scharling.

Det er gentagne lavtryk over Danmark, der har givet mildt og ustadigt januarvejr.

Den første uge af februar kan ifølge DMI byde på en lidt anden vejrtype med flere solskinstimer og tørt vejr.

Frem mod næste weekend er der ligefrem udsigt til et dyk i temperaturen til vinterlige minusgrader og måske lidt sne, fremgår det af DMI’s månedsprognose.

Det bliver dog kun kortvarigt, da et lavtryk ugen efter ventes at indfinde sig over Danmark.

