Elbæks sidste 7 døgn som partileder: »Det indre drama i mig er meget afklaret. Let go – og så må det folde sig ud«

Uffe Elbæk har haft sin allersidste uge som leder af Alternativet. Den bød på bryllupsdag med Jens, modeshows, middag med statsministeren på Marienborg med lam på menuen – og et alt for spændende kig fra sidelinjen på kampen om at blive hans afløser. Her er Elbæks sidste 7 dage som leder for Alternativet fortalt til Politiken.