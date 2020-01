Anklagers løgn udløser markant rabat på hash-straffe En anklager gav urigtige oplysninger til retten og blev afsat. De tiltalte får derfor markant strafrabat.

Opførelsen af den historiske rokokobygning Bernstorff Palæ i Bredgade i København dateres tilbage til 1756. Helt så gammel er den sag, som Østre Landsret, der holder til i palæet, fredag har afsagt dom i dog ikke.

Men syrlige tunger vil nok hævde, at det er tæt på. Og sagens alder og bizarre forløb i øvrigt har fået betydning for den dom, landsretten fredag har afsagt.

Retten har nemlig valgt at gøre store dele af årelange fængselsstraffe for organiseret hashhandel betingede på grund af den ualmindeligt lange sagsbehandlingstid.

»At denne sag formentlig vil gå over i retshistorien, skyldes, at der har været et usædvanligt langt forløb«, lød det fra retsformand Henrik Gam i forbindelse med domsafsigelsen.

De betingede domme betyder, at de 12 dømte i vidt omfang slipper for at skulle afsone deres straffe. Højst seks måneders fængsel af domme på op til fem år skal afsones.

Det hele drejer sig om den såkaldte Pusherstreet-3-sag i et kompleks kaldet 'Nordlys', hvor en anklager undervejs blev fyret og dømt for at give urigtige oplysninger retten.

Til marts er det seks år siden, at Københavns Politi iværksatte den omfattende 'Operation Nordlys' rettet mod den organiserede handel med hash på Christiania. Op mod 100 personer blev anholdt og sigtet i en koordineret aktion. Flere end 80 blev dømt.

Under efterforskningen overvågede politiet aktiviteten og persongalleriet i og omkring en række hashboder på Christiania. Blandt andet ved brug af politiagenter, der observerede fra nærmeste hold - under dække.

De handler med hash, der er rejst tiltale for, daterer sig helt tilbage til 2012. Anklagemyndigheden delte sagskomplekset op i seks sager for praktisk at kunne behandle den omfattende affære.

Til at begynde med gik alt som vanligt. Der blev rejst tiltalte, folk blev dømt i byretten, nogle ankede til landsretten. En af sagerne var sågar i Højesteret.

Men i efteråret 2016 kollapsede Pusherstreet-3-sagen. I Østre Landsret fik forsvarsadvokaterne mistanke om, at sagens anklager ikke havde været ærlig om den kontakt, hun havde haft med tre politifolk, som skulle vidne i sagen.

De tre havde optrådt som agenter i efterforskningen, og inden de skulle vidne i retten, havde anklageren en korrespondance med dem - den var præget af et vist frisprog, og forsvarsadvokaterne i sagen mente sågar, at anklageren instruerede vidnerne.

Forsvarer: Begmand for anklagemyndigheden

Rigsadvokaten vurderede dog, at det meste af korrespondancen ikke kunne bære en straffesag, og i de få punkter om instruering, der blev rejst tiltale for, blev anklageren frifundet.

Forsvarsadvokat Jan Schneider siger om landsrettens dom fredag:

»Det er lidt af en begmand til anklagemyndigheden. Det siger noget om, hvor alvorlig landsretten anser forløbet for at være«.

Landsrettens formildelse bunder i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6. Den sikrer, at man har ret til en retfærdig rettergang »inden for en rimelig tid«. Og det har ifølge retsformand Henrik Gam ikke været tilfældet i denne sag.

»Derfor skal der ske en kompensation. Vi mener ikke, at vi har kunnet fire på straffens længde, men vi har i stedet firet ved at give en kombinationsdom, hvor en del af straffen gøres betinget eller anses udstået ved varetægtsfængslingen«, siger han.

