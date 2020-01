Landsret lader hashdømte slippe for afsoning En anklager gav urigtige oplysninger til retten og blev afsat. De tiltalte får derfor markant strafrabat.

Østre Landsret har fredag bestemt, at 12 personer dømt for handel med hash i vidt omfang skal slippe for at afsone årelange straffe på grund af en anklagers stillingsmisbrug.

Sagen har ligget stille i årevis, fordi en anklager undervejs blev taget af sagen og siden dømt. De tiltalte blev anholdt tilbage i 2014 i forbindelse med den såkaldte 'Operation Nordlys' rettet mod organiseret hashhandel på Christiania.

I byretten fik de dømte mellem to og fem års fængsel. Det gjorde de også fredag i landsretten, men med en betydelig detalje til forskel. Landsretten bestemte nemlig, at en stor del af straffen skulle gøres betinget for dem, der i byretten fik de hårdeste domme.

For dem, der i byretten fik de mildeste domme, har landsretten bestemt, at deres straf skal anses for afsonet med den tid, de i sin tid sad varetægtsfængslet.

