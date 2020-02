Norsk S-formand tror ikke på modtagecenter

De norske socialdemokraters leder, Jonas Gahr Støre, tvivler på, at det er realistisk at oprette et modtagecenter til asylbehandling uden for EU.

De norske socialdemokrater i Arbeiderpartiet tror ikke på de danske socialdemokraters idé om at oprette et modtagecenter syd for Middelhavet.​​

»Jeg står tvivlende over for den idé«, siger Arbeiderpartiets formand, Jonas Gahr Støre.

I et interview med Politiken forklarer han, at hans mangeårige erfaring som norsk udenrigsminister får ham til at tvivle på, om det kan lade sig gøre at etablere et modtagecenter uden for EU, som kan fungere under velordnede forhold og leve op til grundlæggende retsprincipper for asylansøgere.

»Indtil nu har vi ikke set eksempler på modtagecentre, der fungerer. Det er en krævende udfordring. Det er ikke en idé, vi har lagt meget arbejde i«, siger han.

Arbeiderpartiet vedtog sidste år et omfattende udlændingepolitisk program, hvor detaljerne i de danske socialdemokraters asylpolitik står udførligt beskrevet. Men planen om et modtagecenter er ikke kopieret, og det er stadig hovedprincippet, at asylansøgninger indleveret i Norge skal behandles i Norge, så længe EU’s Dublin-forordning ikke fungerer. Hvis EU på et tidspunkt skaber mulighed for at behandle asylansøgninger i et tredjeland uden for EU, vil Arbeiderpartiet tage stilling til det til den tid.

Centralt valgløfte

For de danske socialdemokrater var modtagecentret et centralt valgløfte for at sørge for, at sagsbehandlingen flyttes uden for Europa, og muligheden for at »søge asyl på dansk jord fjernes«.

»Hvis der fremover kommer spontane asylansøgere til f.eks. den danske grænse og søger asyl, skal de sendes til modtagecentret i stedet for at opholde sig i Danmark«, hedder det.

S-regeringens politik er, at Danmark »helst« i samarbejde med andre EU-lande skal oprette et modtagecenter uden for Europa. I udspillet hed det, at »Danmark hurtigst muligt skal indlede en dialog med de mulige lande, hvor et modtagecenter kan etableres«.

Ideen om et modtagecenter er blevet diskuteret i årtier. V-LA-K-regeringen lå i forhandlinger med Serbien om etablering af et udrejsecenter for afviste asylansøgere, men nåede aldrig i mål.

Siden valget har statsminister Mette Frederiksen (S) rejst sagen under et besøg hos den franske præsident Macron i Paris, men et dansk-fransk samarbejde om et modtagecenter uden for EU er ikke etableret. EU’s flygtningekommissær, svenske Ylva Johansson, har betegnet det danske udspil som en »urealistisk idé«.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) erkendte på et samråd i januar, at han endnu ikke er stødt på et land, der er interesseret i at huse et dansk modtagecenter, hvilket har fået en stribe partier til at så højlydt tvivl om valgløftets realisme.

»Selv i socialdemokratiske kredse ved man godt, at den idé er en enhjørning. Noget, som i virkelighedens verden er umuligt at realisere«, siger udlændingeordfører Mads Fuglede (V).

Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) beskriver et rent dansk modtagecenter som en »umulig opgave«:

»Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan man skal få lavet en aftale«.

Gode samtaler

Mattias Tesfaye forklarer, at han gennem årene har haft mange gode samtaler med Arbeiderpartiet om udlændingepolitik, herunder om et modtagecenter. Han understreger, at »alt, hvad vi kommer til at foretage os, vil være inden for rammerne af retsstaten«, og giver Jonas Gahr Støre ret i, at der er blevet talt meget om et modtagecenter gennem årene.

»Min vurdering er, at der er blevet talt mere, end der er blevet handlet. Noget så banalt som en juridisk vurdering af, hvordan sådan noget kan skrues sammen, er der aldrig blevet lavet. Det er vi så gået i gang med nu«, siger Mattias Tesfaye og tilføjer: