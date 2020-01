Ny motorvej hænger i en tynd tråd

Han argumenterer med, at det bliver en bedre forretning, hvis også de nordlige 112 kilometer bliver bygget. Så kommer den samlede forrentning op på cirka 5 procent.

Det viser en forundersøgelse af den nordlige strækning, som Vejdirektoratet har udarbejdet. Den er endnu ikke offentliggjort. Projektleder Leif Hald fra Vejdirektoratet bekræfter, at både den nordlige og den sydlige del af en ny midtjysk motorvej bliver mere rentable projekter, hvis politikerne vedtager begge dele, i alt ca. 190 kilometer.

Man kan bruge pengene bedre mange andre steder Mogens Fosgerau, professor

Foreløbig lyder Vejdirektoratets bud på prisen på den nordlige del på 11,3 milliarder kroner, hvorfor hele strækningen løber op i godt 18 milliarder kroner. Så dyrt et projekt kan ifølge Kristian Pihl Lorentzen kun bygges i etaper.

»Det handler om at fremtidssikre den jyske transportkorridor. Vi er nødt til at aflaste Trekantsområdet. Der kan ikke mases flere biler over Vejlefjordbroen«, siger han.

55-80 ejendomme skal rives ned





Venstre-ordføreren afviser, at motorvejen er miljøfjendsk.

Den sydlige del af motorvejen går ikke gennem naturbeskyttede områder, men derimod enten ådale eller skove, afhængigt af den nøjagtige rute. Desuden risikerer 55-80 ejendomme at skulle rives ned. Dertil kommer støjgener over grænseværdierne for over 100 naboer.

»De biler, der kommer til at køre på den om 15-20 år, vil køre på grønne drivmidler«, argumenterer han.

Også Dansk Folkeparti holder fast ved, at Jylland har brug for en motorvej.

»Forrentningen er stadig bedre end på den opgradering af jernbanen på Vestfyn, som er i gang nu. Derfor giver jeg ikke meget for at bruge den som argument til at slå hinanden oven i hovedet med,« siger partiets transportordfører, Hans Kristian Skibby.