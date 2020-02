Danskeren bag otte meter høj torn i øjet på Kina: »Kina prøver at lukke munden på dig og mig, og det er farligt«

Den kinesiske ambassade i København er vred over kunstneren Jens Galschiøts ’skamstøtte’-skulptur foran Christiansborg. Kineserne mener, at den er anti-kinesisk og glorificerer voldelige demonstranter i Hongkong.

Kunstneren Jens Galschiøt, som har skabt den otte meter høje såkaldte skamstøtte, der for tiden er udstillet på Christiansborg Slotsplads, advarer om, at Kinas pres for at få fjernet skulpturen er et farligt forsøg på at stække vestlige værdier som ytringsfrihed, demokrati og udvikling af retssamfund.