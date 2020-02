Josephine Fock er valgt til ny leder for Alternativet

Nu starter et reparationsarbejde for at genvinde tilliden til hovedbestyrelsen, efter at Josephine Fock kan kalde sig ny politisk leder for Alternativet. Uffe Elbæks højre hånd Rasmus Nordqvist vraget som nummer tre.

Som en repræsentant for Alternativets hovedbestyrelse kort analyserede før partiets skæbneaften: Valget af ny leder bliver definerende for Alternativets fremtid. Enkelte er oplagte, enkelte er kontroversielle og enkelte skal arbejde for at genoprette tilliden i toppen af partiet.

Efter aftenens duel og 3 afstemninger mellem de seks kandidater vandt medstifter Josephine Fock magtkampen. 936 stemme mod 668 til den nærmeste efterfølger Theresa Scavenius. Nok var det til sidst et valg mellem to kvinder, men der hører lighederne også op. Finalefeltet var reelt valget mellem den kontroversielle kandidat med den let provokerende stil (Scavenius) og den i hovedbestyrelsen omstridte Josepohine Fock. Det var valget mellem medstifteren Fock og det nye ansigt Scavenius. Og så var det valget mellem den kompromissøgende Fock og den mere kompromisløse Scavenius.

Tillid skal genoprettes

Men med Fock i spidsen er det ingen hemmelighed, at der skal arbejdes for at genoprette tilliden i store dele af hovedbestyrelsen. Læg der til, at hun forlod partiet efter kontroverser med partiprofil Rasmus Nordqvist. Fock kom selv ind på det i sin tale.

»Jeg vil gerne takke de andre kandidater og en speciel tak til Rasmus Nordqvist«.

»Jeg har fuld forståelse for, hvis Rasmus ikke synes, at det er det fedeste pt. men jeg vil garantere, at jeg vil samarbejde godt med Rasmus Nordqvist«, lød det fra Josephine Fock.

Ingen tvivl om, at Uffe Elbæks arv er tung. Siden 2013 har han personificeret Alternativt. Partiet fik et katastrofalt folketingsvalg og kæmper med dårlige meningsmålinger tæt på spærregrænsen. Medlemmerne siver og partiet har de seneste år kæmpet med interne stridigheder og hvad kritikere udlægger som ualmindelig dårlig og flyvsk ledelse.

Åbenlyse forskellige holdninger

Blandt kandidaterne har der under hele valget været åbenlyse forskellige holdninger til, hvor Alternativet skal hen.

Josephine Fock ville sikre, at Alternativet hele tiden er med der, hvor det sner. Under debatten lagde hun vægt på et tættere samarbejde med Mette Frederiksen, og at hun er glad for, at Alternativet er med i den fælles klimaaftale blandt partierne.

Mindre glad for klimaaftalen var - og er - Theresa Scavenius. Det lagde hun ikke skjul på.

»Når man læser klimaloven, er det en katastrofe. Vi får nogle mål, som vi slet ikke kan genkende«, sagde hun under debatten og slog fast, at hun vil hellere drikke kaffe med vælgerne end med Mette Frederiksen.

Rasmus Nordqvist, der fik 3. flest stemmer, mente omvendt, at Alternativet skulle være mere kompromisvillig, når det gjaldt klimahandling.

»Vi ønsker en reel omstilling. Vi har ikke tid til at side og vente. På handlingen er vi nødt til at gå på kompromis«, sagde han og uddybede: »Der bliver ikke lavet noget, hvis man ikke er villig til at gå på kompromis«.

Nu venter en genopbygning af Alternativet. Og en jagten på fælles fodslag.