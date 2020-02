Nordjyske elever er i viruskarantæne efter rejse til Kina

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

To elever, der går på Hasseris Gymnasium i Aalborg, er placeret i karantæne, fordi de er kommet hjem fra en rejse i Kina.

Det sker på grund forholdsregler i forbindelse med udbruddet af det nye coronavirus, der blev opdaget i den kinesiske millionby Wuhan.

Det skriver Nordjyske.

Karantænen betyder, at eleverne ikke må komme på skolen i 12 dage. Det skyldes, at gymnasiet har valgt at følge anvisninger fra Statens Serum Institut.

»Vi opfatter det helt udramatisk. Der er to elever, der har været i Kina, og vi gør det for at være sikre på, at både elever, ansatte på skolen og andre føler sig sikre på det«, siger rektor på Hasseris Gymnasium Ole Droop til Nordjyske.

Han understreger, at ingen af de to elever viser symptomer på smitte. Når de 12 dages karantæne er overstået, vil de to elever kunne genoptage undervisningen.

Gymnasiet har også fået et afbud fra 30 kinesiske elever, der som led i et udvekslingsprogram skulle have besøgt skolen i uge seks.

»Det er klart, at vi ikke kan have 30 kinesere til privat indkvartering i de her tider«, siger Ole Droop om afbuddet.

ritzau