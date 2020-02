Britta Nielsens svigersøn ventes at tilstå groft hæleri

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Næste uge skal den bedrageritiltalte Britta Nielsens svigersøn møde op i Retten i Glostrup, hvor han er sigtet for groft hæleri.

Her ventes han at erkende, at han har overtrådt loven.

Således fremgår det af retslisten, at der i Retten i Glostrup er afsat halvanden time fredag den 14. februar til en tilståelsessag, hvor den sigtede altså er Britta Nielsens svigersøn.

Det er i forvejen kendt, at svigersønnen - såvel som Britta Nielsens tre børn - er sigtet for groft hæleri i forbindelse med sagen om svindel med midler fra Socialstyrelsen, hvor Britta Nielsen er tiltalt.

Men om den forestående tilståelsessag er relateret til sagen om svindel med Socialstyrelsens midler, er foreløbig uvist.

Ritzau har søgt aktindsigt i retsmødebegæringen, hvor det fremgår, hvad svigersønnen er sigtet for i den aktuelle sag.

Retsmødebegæringen er dog endnu ikke modtaget.

Det har endnu ikke været muligt at spørge svigersønnens forsvarer, Nima Nabipour, til sagen. Det er også Nima Nabipour, der forsvarer Britta Nielsen i den verserende straffesag mod hende.

Britta Nielsen tiltalt for groft bedrageri for millioner

Britta Nielsen er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk. Hun er tiltalt for at have overført 117 millioner kroner fra Socialstyrelsens satspuljemidler til sine egne konti.

Retssagen mod Britta Nielsen har kørt i Københavns Byret siden efteråret. Den ventes afsluttet i februar.

I løbet af sagen er det kommet frem, at hendes svigersøn efter anklagemyndighedens opfattelse har modtaget 380.000 kroner af de formodet stjålne millioner.

Samtidig skal Britta Nielsens to døtre og søn havde modtaget mellem 1,3 millioner og 2,8 millioner kroner.

Det er dog uvist, om hælerisigtelserne går på disse beløb.

Svigersønnen er gift med Britta Nielsens ældste datter.

Det er ikke første gang, han stifter bekendtskab med retssystemet.

I 2014 blev han idømt fire måneders fængsel for at have orkestreret et voldeligt overfald på to mænd, og i 2019 blev han idømt en bøde for at overtræde knivloven. Han har desuden været tiltalt i en sag om kidnapning.

ritzau