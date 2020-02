Tesfaye mødt med tryglen, skrig og Haribo-slik på Vesterbro

Regeringen har bebudet en ’hjemsendelsereform’ for afviste asylansøgere. Politiken gik en tur med udlændingeministeren på Vesterbro, hvor mange illegale lever et udsat liv.

To mænd med rødder i Afrika mødes i et stofindtagelsesrum i København. Den ene har et højt kruset hår, et langt ar på kinden og stirrende øjne, hvoraf det ene er rødt.