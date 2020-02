134 pas er stjålet under indbrud på rådhus Politiet efterforsker indbrud på Haderslev Rådhus, hvor 134 pas blev stjålet. Indbruddet skete i weekenden.

134 pas er i weekenden blevet stjålet fra Haderslev Rådhus.

Passene er udfyldt med foto og personlige oplysninger.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Passene blev stjålet i forbindelse med et indbrud.

Anmeldelsen om indbruddet blev modtaget mandag klokken 08, men hvornår indbruddet præcis har fundet sted, fremgår ikke af politiets oplysninger.

Politiet vurderer, at de fleste pas, der bliver stjålet, bliver brugt til ulovlig ind- og udrejse på tværs af landegrænser.

Men der er også risiko for, at personlige oplysninger fra de stjålne pas vil blive misbrugt, påpeger Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det kan være ved indhentning og ændring af data hos det offentlige, medicinordinering via telefon, identitetstyveri og bestilling af varer eller ydelser på kredit.

Hvis man har mistanke om, at nogen misbruger ens personlige oplysninger, skal misbruget anmeldes til politiet.

Aftaleparter og eventuelle kreditorer skal kontaktes.

Herefter kan man oprette en 'kreditadvarsel' på borger.dk, og i visse tilfælde er der mulighed for at få et nyt personnummer.

Med en kreditadvarsel bliver det markeret i cpr-registret, at der er risiko for, at en bestemt identitet misbruges til at optage lån og kredit.

Desuden kan der være hjælp at hente hos ens eget forsikringsselskab, hvis man har fået misbrugt sin identitet.

Syd- og Sønderjyllands Politi er i gang med at efterforske sagen og har foreløbig ikke yderligere oplysninger om indbruddet.

