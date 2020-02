Tre ledende medlemmer af ASMLA er sigtet for spionage til fordel for Saudi-Arabien

Automatisk oplæsning Beta

Tre ledende medlemmer af gruppen ASMLA er mandag blevet anholdt og sigtet for spionage i Danmark fra 2012-2018 til fordel for Saudi-Arabien.

Det oplyser PET-chef Finn Borch Andersen på et pressemøde.

De tre mænd er i forvejen sigtet for at have hyldet en terrorhandling i Iran.

De tre personer har været i PET-beskyttelse i længere tid.

»Vi er forpligtet til at beskytte folk, som er udsat for en trussel«, siger Finn Borch Andersen.

»Det er vores lod at gøre begge dele«, siger han.

ASMLA står for gruppen Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz, der af den iranske regering beskyldes for at have stået bag angreb på iransk militær.

