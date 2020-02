Tre ledende medlemmer af iransk bevægelse er sigtet for spionage til fordel for Saudi-Arabien

Automatisk oplæsning Beta

Tre ledende medlemmer af gruppen ASMLA er mandag blevet anholdt og sigtet for spionage i Danmark fra 2012-2018 til fordel for Saudi-Arabien.

Det oplyser PET-chef Finn Borch Andersen på et pressemøde.

De tre mænd er i forvejen sigtet for at have hyldet en terrorhandling i Iran.

FAKTA Om ASMLA Forkortelsen ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvas.

Organisationen kæmper for, at en selvstændig arabisk stat i det sydvestlige Iran rundt om byen Ahwaz løsrives og bliver sin egen stat.

Lederen af organisationen er Ahmad Mola Nissi.

ASMLA er oprettet i 1999 af Ahmad Mola Nissi og Habib Ahvazi, aktivist fra regionen Khuzestan.

Organisationen betragtes af Iran som en terrororganisation.

22. september 2018 angreb bevæbnede gerningsmænd en militærparade i Ahvaz. Paraden blev afholdt af Irans Revolutionsgarde. 25 blev dræbt, og 70 blev såret. Iran hævder, at ASMLA stod bag angrebet.

Iran hævdede efter angrebet, at Danmark husede personer, der havde forbindelser til angrebet.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) iværksatte 28. september 2018 en usædvanlig politiaktion, der lammede trafikken i store dele af Danmark.

30. september løftede PET sløret for, at aktionen skyldtes, at en iransk efterretningstjeneste havde planer om et attentat i Danmark.

I den forbindelse blev en norsk statsborger med iranske rødder anholdt den 21. oktober. Han er sigtet for at have sat 'iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark'. Kilder: PET, Ritzau og DR. Vis mere

De tre personer har været i PET-beskyttelse i længere tid.

»Vi er forpligtet til at beskytte folk, som er udsat for en trussel«, siger Finn Borch Andersen.

»Det er vores lod at gøre begge dele«, siger han.

ASMLA står for gruppen Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz, der af den iranske regering beskyldes for at have stået bag angreb på iransk militær.

Ny sigtelse mod en føringsofficer

Ud over sigtelsen af de tre personer, oplyste PET-chefen også, at der er rejst en ny sigtelse mod en føringsofficer i en iransk efterretningstjeneste i sagen om en iransk efterretningstjenestes påståede forsøg på at dræbe en eksiliraner i Ringsted.

Føringsofficeren er mandag blevet varetægtsfængslet in absentia ved et retsmøde i Retten i Roskilde.

Han er sigtet for spionage og forsøg på manddrab.

Opdateres.

Ritzau