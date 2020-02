Ekspert: »Vi møder det ikke til daglig, men der foregår masser af spionage i Danmark«

Politiet afspærrede hele Sjælland og mange biler holdt i kø forskellige steder på motorvejen 28. september 2018. Årsagen var PET's frygt for et angreb mod enkeltpersoner - hvilket senere viste sig at være mod en af de eksiliranere, som nu er anholdt og sigtet for spionage for den saudiske efterretningstjeneste. Her politi og betjente ved Hedehusene.