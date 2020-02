Overblik: Sådan endte truede eksiliranere med at blive sigtet for spionage i Danmark

En stor politiaktion lammede i efteråret 2018 Danmark. Få et overblik over sagen, der lå bag aktionen.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det skabte stort trafikkaos, da politiet lukkede veje og broer i jagten på en sort Volvo i september 2018.

Siden viste det sig, at den store aktion skyldtes, at en iransk efterretningstjeneste havde planer om et attentat i Danmark.

Få et overblik over udviklingen i sagen her:

Politikation 28. september 2018:

Kort før klokken 14 fredag eftermiddag spærres al trafik på Storebæltsbroen, ligesom Øresundsbroens spærres for al trafik i retning mod Sverige.

Kort efter står det klart, at alle færgeafgange fra Sjælland også er indstillet. Politiaktionen betyder, at mange tog holder stille, ligesom der dannes kø på motorveje flere steder på Sjælland.

Politiet ledte efter en sort Volvo, der var en stjålet udlejningsbil. Den efterlyste Volvo bliver fundet fredag aften nær Holbæk.

Senere oplyser Københavns Politi, at der lå en misforståelse bag den intense jagt på den sorte Volvo V90.

PET havde mistanke om, at de ombordværende personer i bilen havde forbindelse til en sag om alvorlige trusler mod specifikke personer. Det viste sig ikke at holde stik.

PET oplyser om baggrund for aktion:

PET oplyser 30. oktober 2018, at baggrunden for aktionen var en alvorlig trussel mod tre eksil-iranere, der er bosat i Ringsted.

Personerne er tilknyttet den politiske gruppe ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz). Den kæmper for, at et område i det sydvestlige Iran rundt om byen Ahwaz løsrives og bliver sin egen stat.

Efter et angreb mod en militærparade 22. september i Iran vurderer PET, at truslen mod de herboende medlemmer af ASMLA intensiveres. Dette hænger sammen med, at Iran påstår, at ASMLA står bag angrebet.

25 personer mister livet ved angrebet i Iran.

En norsk statsborger med iransk baggrund bliver anholdt 21. oktober 2018.

Ifølge politiet har manden fra den 25. til den 27. september observeret og fotograferet mod en herboende leder af ASMLA’s bopæl.

Formålet skulle være at overdrage de indsamlede informationer til iranske myndigheder. På den måde menes manden at have taget del i planlægning af et drab på ASMLA-lederen.

Politibeskyttelse:

PET har siden foråret 2018 haft lederen af ASMLA i Danmark under personbeskyttelse »på grund af konkrete trusler«.

Denne trussel udgår efter PET’s opfattelse fra Iran.

Tre eksiliranere, medlemmer af ASMLA, er sigtet for billigelse af terror og spionage for Saudi-Arabien:

Samtidigt med efterforskningen af truslen mod de herboende iranere bliver det efterforsket, hvorvidt medlemmerne af ASMLA har overtrådt straffeloven ved at billige angrebet i Iran den 22. september.

3. februar 2020 oplyser PET, at de herboende iranere er blevet anholdt, og at de nu også sigtes efter paragraf 108 i straffeloven, der drejer sig om at gøre noget, som sætter en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke på dansk territorium.

De tre medlemmer af ASMLA sigtes for spionage i Danmark fra 2012 til 2018 til fordel for Saudi-Arabien.

Føringsofficer eftersøges i sagen om attentatforsøget mod lederen ASMLA:

3. februar 2020 oplyser PET også, at der er rejst en ny sigtelse mod en føringsofficer i en iransk efterretningstjeneste i sagen om et påstået forsøg på at dræbe en eksiliraner i Ringsted.

Han er sigtet for spionage og medvirken til forsøg på manddrab.

Han bliver 3. februar 2020 fængslet in absentia - altså uden at være til stede. Dermed kan han efterlyses internationalt.

Han menes at have været kontaktperson for den norske statsborger, der er fængslet og sigtet i sagen.

Kilde: PET, Ritzau, Københavns Politi.

Ritzau