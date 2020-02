Næstældste bygning i Sønderborg hærget af voldsom brand

Automatisk oplæsning Beta

En voldsom brand raserede mandag eftermiddag Sønderborgs næstældste bygninger i Perlegade 21.

I flere timer måtte beboere i området holde sig indendørs på grund af den kraftige røg fra branden. Med ved 20.30-tiden kunne folk igen bevæge sig udenfor.

Beboerne i Perlegade nummer 17 og 19 kunne ikke vende hjem, mens branden stod på.

»Nu har beboerne i nummer 17 fået lov til at komme hjem, mens beboerne i nummer 19 må vente lidt endnu«, siger vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Selv om branden er under kontrol, ventes efterslukningen at tage flere timer, og bygningen står ikke til at redde. Den brænder ned til grunden.

»Desuden var det nødvendigt at rive Telia-bygningen, der lå klos op af den brændende bygning, ned for at forhindre branden i at brede sig«, fortæller vagtchefen.

Det er uvist, om branden opstod i burgerrestauranten Lazy Dog, der lå i bygningen, og hvis burgere sidste år blev kåret som Danmarks bedste af hjemmesiden opdagdanmark.dk.

»Den kan også være opstået i skorstenen. Den første melding lød, at der var tale om en skorstensbrand«, siger Søren Strægaard.

Derfor er brandårsagen også ukendt. Den skal brandteknikerne søge at fastslå i de kommende dage.

Den udbrændte bygning er ifølge JydskeVestkysten opført i 1642.

