Der er sket en voldsom stigning i antallet af trafikdræbte

For høj fart, uopmærksomhed og stress udlægges som årsagerne til, at der i 2019 har været en 20 procents stigning i antallet af dræbte i trafikken.

205 personer mistede sidste år livet, da de skulle fra et sted til et andet i Danmark. Det viser Vejdirektoratets foreløbige estimat for dødsulykker i trafikken i 2019, og det er i nyere tid et historisk højt tal. Stigningen er således på 20 procent i forhold til sidste år, hvor 171 borgere mistede livet i trafikken.

I årene 2014-2018 var der i gennemsnit 183 dræbte per år.

»Efter at tallet længe har ligget stabilt på under 190 trafikdræbte, går det nu den gale vej, og det er desværre mere end bare et statistisk udsving«, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Omkring halvdelen af dødsulykkerne i 2019 var eneulykker eller frontalkollisioner. Sammenlignet med de foregående år har der været usædvanligt mange eneulykker blandt dødsulykkerne i 2019.

Marianne Foldberg Steffensen forklarer, at høj fart og førerens uopmærksomhed er den væsentligste forklaring på, at antallet af trafikdræbte nu stiger drastisk. Uopmærksomheden skyldes en række faktorer. Brug af smartphone eller andet elektronik under kørsel er en, og så tyder undersøgelser på, at vi er blevet mere stressede og vrede bag rat og styr:

»Der er mange ting, der fjerner vores fokus, når vi kører bil. Vi er blevet mere stressede, har mere travlt med at komme frem til det næste mål. Eksperter peger på, at vi i trafikken er allermest stressede, når vi er på vej hjem fra arbejde«, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Skærpet straf for at bruge mobil under kørsel

I efteråret 2019 blev straffen skærpet for at fedte rundt med elektronik under kørslen. Det giver nu et klip i kørekortet, hvis man som bilist under kørslen betjener sin telefon eller andet elektronik, såsom GPS, tablet eller smartwatch, uden det er fastmonteret i køretøjet.

På grund af it-tekniske problemer i Rigspolitiet blev reglerne først indført i september 2019 med 10 måneders forsinkelse.

»Der er nogle mennesker, der først lærer nye regler at kende, efter de er blevet taget, mens andre slipper afsted med at fortsætte deres farlige adfærd. Denne adfærd skal ændres, dels gennem straf, dels gennem kampagner og oplysning. Folk skal have fortalt, hvorfor det dræber, når man sætter hastigheden op med 10 km/t, og få fortalt, hvorfor det gør en forskel at fjerne blikket fra vejbanen i to sekunder«, siger lederen af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Færdselssikkerhedskommissionens har et mål om maksimalt 120 dræbte i trafikken i 2020. Det bliver urealistisk at nå med den registrerede udvikling i trafikanternes adfærd, vurderer Vejdirektoratet.

