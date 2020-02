Formand for Politiforbundet: Det ville være et selvmål, hvis politibetjente skal lave administrativt arbejde på grund af fyringer

I 2020 vil omtrent 280 civilt ansatte i Rigspolitiet og politikredsene skulle vinke farvel til deres job. Formand for Politiforbundet er bekymret for, at det vil betyde, at i forvejen pressede betjente skal lave mere administrativt arbejde