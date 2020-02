Eksperter ser dansk spionagesag som udtryk for magtkamp i Mellemøsten Mulig spionage er ifølge eksperter næppe rettet mod Danmark, men mod modparten i mellemøstlig magtkamp.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En sag om mulig spionage i Danmark til fordel for Saudi-Arabien handler mere om en magtkamp i Mellemøsten end om danske forhold.

Det vurderer lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

»Jeg tror ikke, det handler om spionage mod danske mål, men mere om, at konflikten mellem Saudi-Arabien og Iran nu også har fået en udløber til Danmark. Det kan være et led i den armlægning, der finder sted mellem de to lande, og som vi nu tilfældigvis ser på dansk jord«, siger Peter Viggo Jakobsen.

Tre herboende medlemmer af gruppen Arab Struggle Movement for the Libération of Ahvaz (ASMLA) har hidtil fået politibeskyttelse.

Men nu mistænkes gruppen, der af den iranske regering beskyldes for at have stået bag et angreb på iransk militær, for at have udført spionage på dansk jord til fordel for Saudi-Arabien.

Det er velkendt, at Saudi-Arabien og Iran strides om positionen som den dominerende magt i Mellemøsten.

»Der er foregået en større armlægning mellem de to lande, siden Iraks diktator, Saddam Hussein, blev væltet i 2003. Han plejede at samarbejde med Saudi-Arabien. Men så kom shiamuslimerne til magten, og de har en meget tættere relation til Iran«.

»Irak skiftede fra at være allieret med Saudi-Arabien til at være allieret med Iran, og det er formentlig den magtkamp, vi ser, det her udspringer af, siger han.

De to lande spiller ifølge Peter Viggo Jakobsen også med musklerne over for hinanden i Yemen, hvor Iran støtter houthierne, som bekæmper den saudiske invasionsstyrke.

En proxy-konflikt

Professor Martin Marcussen, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, deler vurderingen.

»Det her lader til at være en proxykonflikt (konflikt, hvor lande udkæmper en kamp via stedfortrædere i et andet land, red.). Det betyder ikke nødvendigvis, at det er danskere, man eventuelt har leveret oplysninger om«, siger han.

De såkaldte proxykonflikter udspiller sig ifølge professoren i flere lande.

»Det behøver ikke at have noget med Danmark at gøre. Du ser også, at tyrkerne har en konflikt kørende i Danmark. Nogle er pro-Erdogan, andre er anti-Erdogan, og de kæmper en brav kamp mod hinanden på flere planer, og som også kommer til udtryk herhjemme«, siger han.

»De her proxykonflikter er slet ikke så usædvanlige«, siger Martin Marcussen.

De tre ASMLA-medlemmer har ved et grundlovsforhør tirsdag i Retten i Roskilde nægtet at have spioneret i Danmark på vegne af Saudi-Arabien.

ritzau