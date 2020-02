En god dag for kajakroere og en dårlig dag for selvkørende biler

FOR ABONNENTER

Kajakroere.Til sommer får Bogense på Nordfyn to flydende sheltere, som fra juni vil ligge klar til gæster på hver deres forankrede tømmerflåde. Det betyder, at havkajakroere eller folk, der kommer i sejlbåd, slet ikke behøver at komme ind til os andre landkrabber, men kan tilbringe natten i den friske havluft, sagte vuggende i en simpel konstruktion af træ, beklædt med tagpap og designet af havneassistent Kenneth Potlitz, der oprindelig er udlært tømrer. Det skriver Fyens.dk, der også kan fortælle, at der er stor rift om den primitive maritime overnatningsform allerede nu på bookenshelter.dk. Den særlige finesse ved det flydende shelter er, at det automatisk drejer sig, så den vender ’ryggen’ mod vinden, så åbningen er i læ. Nå ja, og så er der selvfølgelig garanteret havudsigt. ​