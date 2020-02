Kampklædte betjente anholder udenlandsk mand ved eksiliraneres forhør

Automatisk oplæsning Beta

En mand, der hævder at være journalist fra tv-stationen al-Jazeera, er tirsdag blevet anholdt af kampklædt politi nær Retten i Roskilde.

Det skriver bt.dk.

Manden var til stede ved et grundlovsforhør, hvor tre eksiliranere fremstilles. De sigtes for at have begået spionage på dansk jord til fordel for Saudi-Arabien.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter anholdelsen af manden.

» Jeg kan sige, at vi har anholdt en arabisk udseende mand i et belgisk køretøj. Det har vi gjort på baggrund af mistænkelig adfærd«, siger vicepolitiinspektør Bjarke Kirkegaard til B.T.

Han tilføjer, at politiet nu er ved at undersøge, hvem manden er.

Over for de tilstedeværende medier har personen ifølge B.T. præsenteret sig som journalist fra al-Jazeera.

De tre eksiliranere, der fremstilles i grundlovsforhøret, har ifølge Politiets Efterretningstjeneste bedrevet spionage i årene 2012 til 2018 og videregivet oplysningerne til en saudiarabisk efterretningstjeneste.

De sigtede tilhører gruppen Arab Struggle Movement for the Libération of Ahvaz (ASMLA).

Gruppen kæmper for selvstændighed for en region i Iran, og den beskyldes af den iranske regering for at have stået bag angreb på iransk militær.

De tre herboende mænd har ved grundlovsforhøret nægtet sig skyldige i spionage.

