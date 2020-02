Ør og glad vinder af 207 millioner kroner: »Jeg kan ikke rigtig huske samtalen. Men det var noget med, at hun bad mig logge ind på min konto«

Automatisk oplæsning Beta

Hvad ville du gøre, hvis du pludselig stod med knap 207 millioner kroner i hænderne?

For de fleste danskere, er det en hypotetisk udfordring, de aldrig behøver at forholde sig til, men sådan forholder det sig ikke for en meget heldig mand fra Helsingør Kommune.

Torsdag i sidste uge blev han nemlig ringet op af Danske Spil, der kunne fortælle ham, at han havde vundet 206.913.776 kroner i Vikinglotto - den største danske Vikinglotto-gevinst nogensinde.

»Jeg er stadig helt ør i hovedet, så jeg kan ikke rigtig huske samtalen. Men det var noget med, at hun bad mig logge ind på min konto. Jeg anede ikke engang, at jeg spillede med i puljen om Vikinglotto, så for at sige det mildt, blev jeg meget overrasket over at få at vide, at jeg havde vundet over 200 millioner«, fortæller den tydeligt tilfredse vinder til Danske Spil.

Vil være anonym

Den nye mangemillionær, der ønsker at være anonym, har allerede fundet ud af, hvad han skal bruge nogle af pengene på, fortæller han.

»Jeg har haft en gæld, der har tynget min familie, så der er mange ting, vi har måttet give afkald på«, lyder det, inden han fortæller om sine kommende indkøb.

»Jeg vil gerne købe et hus til mine forældre, hvor de kan nyde deres alderdom. Og jeg har da også nogle tanker om et hus, som jeg gerne selv vil købe. Udover det kan jeg faktisk mærke, at jeg ikke har lyst til bare at gå ud og købe alt muligt, bare fordi jeg kan. Måske er det fordi, jeg jo ikke har været vant til at bruge penge, som det passede mig«.

Derudover siger han til Danske Spil, at han vil invitere sin nærmeste familie på en luksusferie.