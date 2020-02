Læge tiltales for grov forsømmelse, efter at 16-årig døde af meningitis Der skete flere lægelige fejl, da en 16-årig dreng blev syg med meningitis i 2016. En læge er tiltalt i sagen.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En læge er blevet tiltalt for grov forsømmelse i forbindelse med behandlingen af 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund, der i 2016 døde af meningitis.

Det skriver DR.

Lægen behandlede drengen på Herlev Hospital og er tiltalt for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed.

Forsømmelsen fandt ifølge anklageskriftet sted inden for et tre timer langt forløb, hvor lægen 'undlod at iværksætte relevant og nødvendig akut behandling af patienten'.

Både Styrelsen for Patientsikkerhed, Patienterstatningen og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har i forvejen kritiseret flere lægelige fejl, der blev begået under håndteringen af drengens sygdom.

Den nu tiltalte læge er én af flere, der var involveret i behandlingen af Mathias Baadsgaard-Lund. Han døde 4. januar 2016.

Herlev Hospital beklager dybt

Lægen ønsker ikke at udtale sig om sagen, fortæller hans advokat til DR. Men i en mail til DR skriver Herlev Hospitals vicedirektør, Jan Toftholm:

»Vi beklager forløbet dybt. Mathias’ tragiske død for fire år siden medvirkede til, at der blev sat gang i et stort arbejde blandt andet i forhold til at skærpe diagnosticering og behandling af meningitis«.

»Vi er som hospital og ledelse meget bevidste om vores ansvar, ikke mindst i forhold til læring«.

Sagen om Mathias Bundsgaard-Lund vakte stor opsigt og fik megen medieopmærksomhed tilbage i 2016.

Meningitis kan i løbet af få timer udvikle sig livsfarligt, og derfor skal den smittede så hurtigt som muligt behandles med antibiotika.

I tilfældet med Mathias Bundsgaard-Lund gik der dog flere timer, før lægerne begyndte at overveje, om der var tale om meningitis. På det tidspunkt var han begyndt at få det markant værre.

Forløbet fremgår af en afgørelse fra Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn, der blev offentliggjort i januar i år.

Nævnet kritiserer tre lægers håndtering. De skulle langt tidligere have påbegyndt antibiotikabehandling, lyder kritikken.

Ifølge nævnet havde drengen nemlig klare symptomer på den sjældne meningitissygdom, allerede da en akutlæge tilså ham i hjemmet.

Meningitis kan vise sig som blodforgiftning, men også ved symptomer som høj feber, røde pletter på kroppen og stivhed i nakke og ryg.

ritzau