Scharf-forsvarer gik til frontalangreb på PET-vidne: »Hun er ikke det sandhedsvidne, som hun blev gjort til«

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I tre uger har Østre Landsret kunnet se frem til, at de to forsvarsadvokater Lars Kjeldsen og David Neutzsky-Wulff ville gå til angreb på et af anklagemyndighedens vigtigste vidner i sagen mod den tidligere PET-chef Jakob Scharf. Onsdag skete det så. Og det var et frontalangreb.​