Andelsforening på Frederiksberg er utilfreds med Blackstone-aftale: »Naturligvis skal vi ikke betale for, at ministeren kan tilgodese lejere«

Særligt andelsboliger, der har sat priserne højt, risikerer at tabe penge efter politikerne har grebet ind politisk overfor ejendomsspekulanter. På Amager ligger en lille andelforening, der insisterer på at holde andelskronen nede. Her mener formanden, at de foreninger, der kan komme i klemme, burde have tænkt sig bedre om.